Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

Москва, 10 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу в так называемом «тургеневском квартале» — архитектурно-музейном комплексе, в который вошли дом-музей писателя и окружающий его сад и сквер. Открытие монумента приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, о чем говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер поблагодарил автора памятника — народного художника России Сергея Казанцева, назвав монумент очень красивым. Глава государства также возложил к скульптуре букет из красных роз.

Кроме того, президент России посетил расположенный на Остоженке «Дом-музей Тургенева», открывающийся после реставрации.

Напомним, ранее Путин поздравил с днем рождения советского и российского композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 89-летием.