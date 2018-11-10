Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

95
0 Оставить комментарий

Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

Москва, 10 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу в так называемом «тургеневском квартале» — архитектурно-музейном комплексе, в который вошли дом-музей писателя и окружающий его сад и сквер. Открытие монумента приурочено к 200-летию со дня рождения писателя, о чем говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

Российский лидер поблагодарил автора памятника — народного художника России Сергея Казанцева, назвав монумент очень красивым. Глава государства также возложил к скульптуре букет из красных роз.

Кроме того, президент России посетил расположенный на Остоженке «Дом-музей Тургенева», открывающийся после реставрации. 

Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

Напомним, ранее Путин поздравил с днем рождения советского и российского композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 89-летием. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.