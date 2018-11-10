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Спорт

Черчесов изменил состав сборной России перед матчем с Германией

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Сергей Петров

Москва, 10 ноября. В сборную России вызваны полузащитник «Рубина» Павел Могилевец и защитник «Краснодара» Сергей Петров с целью подготовки к ближайшим матчам. Соответствующая информация приводится в сообщении на официальном сайте РФС.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитники Александр Головин («Монако») и Денис Черышев («Валенсия»), ранее вызванные тренерским штабом российской сборной во главе с тренером Станиславом Черчесовым для подготовки к этим играм, не смогут принять участие в матче с Германией из-за полученных травм.

Павел Могилевец

12 ноября команда российской сборной приступит к подготовке к контрольной игре с немцами, которая будет проходить в Лейпциге 15 ноября, а также к матчу Лиги наций УЕФА со Швецией (Сольна, 20 ноября).

Напомним, ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» в матче Лиги Европы.

Автор: Тимур Румянцев
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