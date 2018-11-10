Два человека пострадали при пожаре в гипермаркете «Лента» | 10 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Петербурге локализован пожар в гипермаркете «Лента» В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС локализовали пожар в гипермаркете «Лента» на площади почти 5 тысяч квадратных метров. Во время возгорания обрушилась кровля здания. Спасатели эвакуировали порядка 100 человек, двое пострадавших попали в больницу. Существует угроза обрушения гипермаркета. Возможной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную работу.

В провинциях Алеппо, Хама и Латакия погибли шесть сирийских военных Во время обстрелов в Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Латакия погибли шесть сирийских военнослужащих, еще пять были ранены, сообщает Минобороны РФ. Всего за минувшие сутки российской частью было зафиксировано девять случаев нарушения режима огня в указанных провинциях. При этом Турецкая сторона за последние двадцать четыре часа нарушений не зафиксировала. Отметим, новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались.

Депутата из Литвы возмутил рост импорта гречихи и злаков из России Депутата литовского сейма Казиса Старкявичюса возмутил рост импорта гречихи и прочих злаков из России. По его словам правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у Литвы есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран. Депутат призвал литовский Минсельхоз сделать «конкретные шаги для защиты интересов аграриев». По данным Таможенной службы Литвы, с января по сентябрь страна ввезла почти 17 тысяч тонн пшеницы, из них около 16 было закуплено у России.