Австрийские СМИ опубликовали новые «детали» по делу о «русском шпионе»

Москва, 10 ноября. 70-летний австрийский отставной офицер, которого власти страны обвинили в якобы имевшем место «шпионаже» в пользу России, работал в Вене в Минобороны Австрии, заявили журналисты журнала Profil.

Издание утверждает, что полковник якобы действовал напрямую из ведомства и располагал информацией о всех внутренних делах. При этом, как заверяют журналисты, информацию о «шпионаже» австрийским спецслужбам могла передать контрразведка Германии.

Ранее Вена обвинила в якобы имевшей место разведывательной деятельности в пользу России бывшего полковника ВС Австрии. Как заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, офицер якобы занимался «шпионажем» в течение 20 лет.

В связи с инцидентом посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван в МИД РФ. Москва выразила ему протест в связи с бездоказательными обвинениями в якобы имевшем место шпионаже. Дипломаты подчеркнули, что Вена не стала обсуждать имеющиеся подозрения, а растиражировала фэйковую информацию в СМИ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обвинения Австрии его неприятно удивили. Как отметил министр, Запад все чаще стал прибегать к «мегафонной» дипломатии.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, «шпионский» скандал разгорелся в Австрии неслучайно. С помощью него, считает эксперт, Вена старается показать, что не занимает пророссийскую позицию.

В свою очередь политолог Андрей Кошкин в комментарии для Федерального агентства новостей предположил, что новый инцидент является попыткой в очередной раз раздуть антироссийскую истерику на фоне затухающего так называемого «дела Скрипалей».