Сирия, 10 ноября. Около 5000 новобранцев завершили обучение в лагерях SDF**** в Хасаке. Боевики похищают медработников в Идлибе. Джихадист «Ан-Нусры»*** совершил самоподрыв, попав в окружение САА в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают укреплять свои позиции на правом побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала 12 человек, подозреваемых в членстве в ИГИЛ1, в провинции Идлиб; подозревается в похищении медработников в зоне «Большого Идлиба»; провела атаку при участии «ингимаси» на севере Хамы.

Курды: пополнили свои ряды в провинции Хасака.

ВВС Ирака: уничтожили как минимум шесть боевиков ИГ1 в западной части иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Дейр-эз-Зор

В силу того, что курдские отряды передислоцируют свои силы на север Сирийской Арабской Республики (САР), правительственные войска продолжают укреплять свои позиции на правом берегу реки Евфрат. Напомним, в последнее время террористы «Исламского государства»1 упрочили свое влияние на юго-востоке региона, захватив несколько населенных пунктов, ранее находившихся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно информации интернет-портала Masar Press Agency, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) минируют побережье Евфрата, дабы предотвратить возможные вылазки со стороны джихадистов террористической группировки. Как сообщалось ранее, в конце прошлого месяца курды объявили о приостановке военной операции в Дейр-эз-Зоре по причине необходимости держать оборону на сирийско-турецкой границе.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, задержали 12 человек по подозрению в причастности к «Исламскому государству». По данным местных источников, предполагаемых джихадистов арестовали в населенном пункте Тель Маннас в восточной части провинции. Напомним, в зоне «Большого Идлиба» на оккупированных исламистами территориях неоднократно отмечались вылазки, организованные членами подпольных групп ИГИЛ.

Тем временем в провинции участились случаи исчезновения медработников. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SSCupdate), врачей и фармацевтов похищают члены вооруженных бандформирований. Некоторые местные активисты утверждают, что за этим стоят радикалы «Ан-Нусры», тогда как другие источники заявляют, что боевики «Тахрир Аш-Шам» ответственны лишь за часть нападений. Таким образом, гуманитарная ситуация в Идлибе продолжает ухудшаться, поскольку большинство мирных жителей лишено квалифицированной медицинской помощи.

Провинция Хама

Боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжают провоцировать вооруженные столкновения с Сирийской арабской армией (САА) в северной части провинции. По сведениям Twitter-канала (HamahNow), один из джихадистов, атаковавших позиции правительственных подразделений, попал в окружение в районе населенного пункта Тараба, после чего активировал на себе пояс смертника. Предполагается, что радикал принадлежал к числу членов так называемого спецназа «ингимаси», целью которого является нанесение противнику как можно большего урона в живой силе. Тем не менее в случае неудачи «ингимаси» не имеют права отступать. Напомним, северные районы Хамы, находящиеся на границе с соседним Идлибом, входят в демилитаризованную зону, сформированную в рамках Меморандума 17 сентября, который был заключен после встречи между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают наращивать боевую мощь в преддверии предстоящих столкновений с вооруженными силами Турции в приграничных районах. Как передает в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), порядка пяти тысяч новобранцев завершили обучение и вступили в ряды группировки. Тем не менее местные активисты заявляют о том, что большинство из них были призваны в рамках принудительной мобилизации и дезертируют при любой удобной возможности. Так, накануне поступала информация о бегстве 130 призывников из числа коренного арабского населения. Напомним, гражданские лица, проживающие на оккупированных курдами территориях, выступают против присоединения к SDF. Более того, многие принимают участие в митингах против насильственной вербовки, проводимой курдами.

Ирак

В провинции Аль-Анбар вновь были замечены террористы «Исламского государства». Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что ВВС Ирака провели боевые вылеты вдоль сирийско-иракской границы, в результате которых были ликвидированы как минимум шесть джихадистов, включая двух высокопоставленных главарей. Сообщается, что группа боевиков была обнаружена недалеко от города Рутба на западе региона. Напомним, иракская армия усилила свой контингент в приграничной зоне после передислокации «Демократических сил Сирии» (SDF) на север САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)