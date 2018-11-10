Ректору Московской духовной академии на три года запретили въезд на Украину

Киев, 10 ноября. Киев запретил въезд на территорию Украины ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову), сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

Амвросий прилетел в украинскую столицу в минувшую среду для участия в богослужениях по случаю памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии. Его задержали в аэропорту «Киев», а затем после собеседования объявили о запрете въезда в страну. По мнению ректора, украинские власти отказали ему во въезде по «откровенно надуманным причинам».

По информации украинской погранслужбу, архиепископ не сможет приезжать на Украину в течение трех лет. Причина запрета не указана.

«Как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет», — говорится в сообщении.

Также украинские пограничники опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что ректор Московской духовной академии после отказа якобы прилетел в страну позже другим рейсом.