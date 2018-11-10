Донбасс сегодня: Киев обстрелял Донецк, ВСУ конфликтует с Нацгвардией, СМИ оболгали выборы в ДНР

Донбасс, 10 ноября. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Донецку. Новая волна противостояния ВСУ и Нацгвардии. Украинские СМИ переврали Пушилина. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Донецку с применением 152-миллиметровой гаубицы. Под огнем оказалась окраина Куйбышевского района на северо-западе. На ключевых направлениях ВСУ применили минометы 82-го калибра, станковые и противотанковые гранатометы и боевые машины.

За минувшие сутки Киев 26 раз нарушил режим прекращения огня в ДНР и ЛНР.

Украинские войска активизировали воздушную разведку

По информации оперативного командования ДНР, ВСУ усилили аэроразведку. Военнослужащие республики уничтожили три украинских беспилотника — два над западными районами Донецка и один недалеко от поселка Минеральное.

В зоне ООС продолжается внутреннее противостояние украинских боевиков

Разведка дончан сообщила, что конфликт между украинской Нацгвардией и ВСУ из-за контроля контрабанды и потоков оружия усиливается. В минувший четверг силовики полка «Азов» (структура Нацгвардии. — Прим.ФАН) недалеко от города Константиновка задержали микроавтобус.

В автомобиле обнаружены ящики с патронами, ручными гранатами. К месту задержания Национальной гвардии прибыли солдаты ВСУ, которые изъяли микроавтобус и уехали на нем в сторону Краматорска.

Небоевые потери ВСУ

По информации оперативного командования ЛНР, погибли семь военнослужащих ВСУ, еще 30 получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием или нарушения техники безопасности при эксплуатации боевой техники.

Согласно данным штаба ООС, за неделю при выполнении боевых задач в Донбассе погибли не более пяти военнослужащих, столько же получили травмы.

Небоевые потери ВСУ значительно превышают те, что связаны с выполнением военных задач.

Украинские СМИ переврали Пушилина

«Пушилин заявил о невозможности официального признания Россией ДНР» — гласят заголовки некоторых украинских средств массовой информации.

Интервью врио главы ДНР Дениса Пушилина республиканским СМИ опубликовал на своей странице украинский блогер Денис Казанский, который радостно «просветил» украинцев о позиции руководителя республики.

В самом интервью журналистам врио главы ДНР, отвечая на вопрос о возможности признания Россией республик Донбасса, заявил следующее: «Давайте реально смотреть на вещи. Говорить сейчас о признании, как бы нам ни хотелось этого, и как бы мы ни ждали этого с 2014 года, [не стоит, поскольку] есть ряд геополитических вопросов, есть ряд вопросов, которые являются сейчас более важными. И мы должны быть, наверное, включены в повестку более широкого масштаба, нежели только Донбасс».

Таким был ответ Дениса Пушилина. Как видно из его содержания, политик мыслит стратегически, понимая, что Донбасс давно стал объектом геополитических столкновений. При этом Пушилин также не отрицает возможность признания Россией республик в будущем, как это приписывает ему Казанский и украинские СМИ, но понимает, что данный вопрос находится вне компетенции властей ДНР и ЛНР, а все-таки руководства Российской Федерации.

Подобная пропаганда Киева, как и вся масштабная информационная кампания по дискредитации выборов, направлена на срыв избирательного процесса в регионе. СМИ захотели дезориентировать жителей ДНР и ЛНР перед днем голосования, пытаясь им показать, что лидеры Донбасса якобы «попирают идеалы народного восстания 2014 года». Но и в этот раз у них ничего не получилось.