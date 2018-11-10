Туктамышева впервые за 4 года вышла в финал Гран-при, взяв бронзу на «Кубке Японии»

Москва, 10 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy 2018 («Кубок Японии»).

В Хиросиме россиянка выступила с произвольной программой, за которую получила 142,85 балла. Выступление позволило ей впервые за четыре года выйти в финал Гран-при. Туктамышева взяла бронзу на «Кубке Японии», заработав всего на этапе 219,02 балла.

Первое место досталось японской фигуристке Рика Кихира (223,31 балла). Серебро ушло к ее землячке — Сатоко Мияхара, которая заработала 219,47 балла.

Также в этом поединке на льду выступили россиянки Алена Леонова и Мария Сотскова. Леонова получила за произвольную программу 125,93 балла, а Сотскова — 176,99 балла.