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Турецкая авиация нейтрализовала 15 членов РПК на севере Ирака

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Турецкая авиация нейтрализовала 15 членов РПК на севере Ирака

Анкара, 10 ноября. Турецкая авиация в ходе воздушной операции на севере Ирака нейтрализовала 15 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщили в пресс-службе генштаба ВС Турции на официальной странице ведомства в Twitter.

Воздушную операцию турецкие ВВС проводили в районах Авашин, Гара и Зап. В результате авиация нейтрализовала 15 членов Рабочей партии Курдистана, которая запрещена на территории Турции. По данным турецкой разведки, они готовили нападения на базы страны.

«Уничтожены принадлежавшие террористам укрытия и склады боеприпасов», — подчеркивается в сообщении.

Турецкая авиация нейтрализовала 15 членов РПК на севере Ирака

После возобновления в 2015 году в Турции вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 1000 военных и полицейских, а также около 500 мирных жителей.

Автор: Катерина Иванова
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