Сирия станет основной темой переговоров Макрона и Трампа в Париже

Париж, 10 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Париже ситуации в Сирии и Иране.

«Мы обсудим множество общих сюжетов — Иран, Сирию, торговые вопросы, Африку, НАТО и сотрудничество в области обороны», — сказал Макрон.

Французский лидер рад был приветствовать американского президента, отметив, что в эти дни Париж и Вашингтон отмечают «отношения дружбы и солидарности между нашими странами».

Трамп прибыл в резиденцию французского лидера — Елисейский дворец — в субботу утром. Лидеры Соединенных Штатов и Франции планируют провести двустороннюю встречу тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся советники президентов стран.

Во Франции пройдут торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны в воскресенье, 11 ноября. В Форуме мира примут участие несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, в том числе президент России Владимир Путин.