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Эрдоган назвал число погибших при взрыве склада боеприпасов на военной базе в Турции

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Эрдоган назвал число погибших при взрыве склада боеприпасов на военной базе в Турции

Анкара, 10 ноября. Взрыв прогремел на складе боеприпасов в турецкой провинции Хаккари. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших при происшествии.

В министерстве обороны Турции в минувшую пятницу сообщили, что при взрыве боеприпасов на юго-востоке страны пострадали 25 человек, еще семерых ищут спасательные службы.

«Четверо наших военных погибли при взрыве на складе боеприпасов в Хаккари», — сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.

Эрдоган добавил, что в результате происшествия пострадали около 20 человек.

Автор: Дарья Смолина
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