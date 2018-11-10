Эрдоган назвал число погибших при взрыве склада боеприпасов на военной базе в Турции
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Анкара, 10 ноября. Взрыв прогремел на складе боеприпасов в турецкой провинции Хаккари. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших при происшествии.
В министерстве обороны Турции в минувшую пятницу сообщили, что при взрыве боеприпасов на юго-востоке страны пострадали 25 человек, еще семерых ищут спасательные службы.
«Четверо наших военных погибли при взрыве на складе боеприпасов в Хаккари», — сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре.
Эрдоган добавил, что в результате происшествия пострадали около 20 человек.