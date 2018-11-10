Греф подсчитал вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 году

Москва, 10 ноября. К 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП может составить 16 триллионов долларов, заявил в субботу глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Sberbank Data Science Day.

Он отметил, что в ближайшее время экспансия искусственного интеллекта продолжит увеличиваться. Греф уточнил, что на данный момент вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП составляет 1 триллион долларов.

«По прогнозам консалтинговых компаний, эта цифра вырастет в 16 раз в течение ближайших 12 лет, до 2030 года», — сказал он.

Греф предположил, что в ближайшем будущем также возрастет потребность в data-ученых и специалистах по моделированию. Глава Сбербанка считает, что через 10 лет будут необходимы десятки миллионов таких специалистов.

В настоящее время Россия проводит курс на цифровизацию экономики. Для реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» из бюджета выделят порядка двух триллионов рублей. Как отмечала газета «Известия», одним из основных приоритетов при цифровизации является развитие человеческого капитала.