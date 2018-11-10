Александр Беглов: «Пожарным нужны дополнительные финансовые средства». ФАН-ТВ

На место пожара в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала лично приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Врио губернатора Петербурга заявил, что необходимые средства для оснащения пожарной службы на 2019 год уже выделены, но их все еще недостаточно.

«Нужно изыскать дополнительные средства по дымоудалению, по ряду других позиций, чтобы наши пожарные имели возможность оперативно реагировать на такие ситуации и выполнять свои задачи», – сказал Алесандр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Градоначальник также отметил оперативность действий пожарных на сегодняшнем происшествии.

«Четкие действия пожарных дали возможность спасти административный и культурный центр, который мог бы загореться, буквально, в считанные 5–10 минут. Поэтому спасибо большое. И я думаю, что сейчас пожар локализован, и сейчас нужно приступить к разборке завалов. Думаю, что все должно завершиться хорошо. По крайней мере, чтобы не было никаких жертв», – сказал Алесандр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, в результате пожара в гипермаркете «Лента» пострадало 2 человека. Сообщение о возгорании поступило сегодня 08:30 утра, а через 8 минут на место происшествия уже прибыли пожарные.

«Особенность тушения пожара – это здание из легких металлических конструкций, которые недостаточно устойчивы при пожаре. Фактически, через 15–20 минут они складываются», – доложил Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

С учетом быстрого распространения огня, пожару был присвоен третий уровень сложности. Было задействовано 47 единиц техники, 197 человек личного состава, также работала спецтехника, а водоснабжение осуществлялось с Обводного канала.