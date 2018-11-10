Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Зрителей кинотеатра в Кемерове эвакуировали во время показа фильма

89
0 Оставить комментарий

Зрителей кинотеатра в Кемерове эвакуировали во время показа фильма

Кемерово, 10 ноября. В торговом центре «Рио» в столице Кемеровской области эвакуировали посетителей кинотеатра.

Пожарная сигнализация сработала в пятницу, 9 ноября, во время показа фильма «Богемская рапсодия» в одном из кемеровских торговых центров. Зрителей незамедлительно эвакуировали. Специалисты провели проверку и сообщили, что сигнал был ложным, к счастью, информация о возгорании не подтвердилась.

В настоящее время выясняется точная причина, объясняющая, почему сработала сигнализация. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.