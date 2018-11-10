Зрителей кинотеатра в Кемерове эвакуировали во время показа фильма

Кемерово, 10 ноября. В торговом центре «Рио» в столице Кемеровской области эвакуировали посетителей кинотеатра.

Пожарная сигнализация сработала в пятницу, 9 ноября, во время показа фильма «Богемская рапсодия» в одном из кемеровских торговых центров. Зрителей незамедлительно эвакуировали. Специалисты провели проверку и сообщили, что сигнал был ложным, к счастью, информация о возгорании не подтвердилась.

В настоящее время выясняется точная причина, объясняющая, почему сработала сигнализация. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на очевидцев в соцсетях.