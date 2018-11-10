Сирия: Эрдоган пообещал обеспечить безопасность в районах к востоку от Евфрата

Анкара, 10 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить безопасность в сирийских районах, расположенных к востоку от реки Евфрат, передает Анатолийское агентство.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара знает о проблемах, с которыми сталкиваются данные территории.

«В ближайшее время мы обеспечим безопасность и в этом регионе», — сказал он.

Комментируя заявление Вашингтона о том, что за поимку членов Рабочей партии Курдистана будет назначено вознаграждение, Эрдоган отметил, что в тайне США продолжают сотрудничать с террористами.

«Нам хорошо известно, что некоторые силы, которые объявили РПК террористической организацией и назначили награды за главарей, тайно сотрудничают с террористами», — пояснил турецкий лидер.

Турция считает террористической организацией Рабочую партию Курдистана. В конце октября Анкара заявила о готовности начать полномасштабную операцию против связанных с РПК курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG ) к востоку от Евфрата. Эрдоган подчеркивал, что Анкара не позволит создать на востоке от Евфрата террористическую структуру.

Курдские отряды регулярно проводят агрессивные действия на территории Сирии. Так, в настоящее время они продолжают массово арестовывать мирных жителей Ракки, чтобы затем мобилизовать их в ряды Демократических сил Сирии. Аналогичные задержания проводятся и в других сирийских районах. Боевые столкновения продолжаются на оккупированных курдами территориях провинции Дейр-эз-Зор.