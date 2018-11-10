На словах они все за мир: в Киеве осудили заявление депутата Рады о развале Украины

Депутат Верховной рады Украины Наталья Королевская заявила, что Украина «не сможет нормально экономически и политически развиваться» и будет «попросту разваливаться» из-за нежелания политиков брать на себя ответственность.

«Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну — и после этого может, при желании, уходить. Потому что если не будет мира, на Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал», — заявила Королевская в эфире украинского телеканала NewsOne.

Королевская посетовала, что нынешняя политическая элита не способна предложить реальный план достижения мира, поскольку «не хочет или не может этим заниматься».

Украинский политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул — истеблишмент в Киеве произносит заветные слова о мире, но даже не думая о том, что это означает.

По мнению эксперта, действующий президент Украины Петр Порошенко постоянно выступает за урегулирование ситуации в стране, но, увы, лишь на словах, — и к тому же прибегает к «агрессивным способам установления мира».

«Нет ни одного политика, который бы на словах не показывал, что он выступает за мир на Украине. Только разница в том, как они его видят. Даже Порошенко заявляет, что выступает за стабилизацию обстановки — только сначала ему надо уничтожить всех своих врагов. Получается, важнее не декларация призыва к миру, а именно указание того, какими методами и средствами достигается эта цель», — заметил собеседник ФАН.

По словам политолога, Порошенко мог бы постепенно запустить процесс восстановления Украины, если бы решился на адекватные переговоры по Донбассу.

«Королевская правильно говорит, — но все-таки воля президента сейчас могла бы быть выражена в том, чтобы сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку нужно решать проблемы напрямую. Власть и истеблишмент обвиняют тех, кто живет в Донбассе, не хочет принимать идеологию, порядки и правила — все то сумасшествие, которое устроили киевские власти», — разъяснил эксперт.

Удивило политолога и то, что Наталья Королевская обвинила в бездействии своих коллег, но не представила собственное видение стабилизации ситуации на Украине.

«Королевская хоть бы рассказала — каким она видит способ достижения мира? Надо просто прекратить обстрелы — явно Донецк и Луганск не пойдут штурмовать Киев и не будут проводить теракты в Львове. Они просто хотят мирной жизни в соответствии с вековыми традициями, привычками и тем, чему их учили предки, воевавшие против фашистов. Задача президента непростая, но не все политики будут ее решать», — подытожил Александр Дудчак.

Напомним, украинские власти в 2014 году начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Несмотря на заключение в Минске соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, Киев все равно продолжает вооруженную агрессию против своих же граждан и под различными предлогами затягивает выполнение своих обязательств в рамках «Минска-2».