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Эксперт оценил пользу от подписания Россией соглашения по развитию юга Африки

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Эксперт оценил пользу от подписания Россией соглашения по развитию юга Африки

Москва, 10 ноября. Россия и Сообщество развития Юга Африки (САДК) подписали новое соглашение. Российский политолог и автор проекта «СМЫСЛЫ» Иван Аркатов отметил, что это принесет пользу обеим сторонам договора.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный секретарь САДК Стергомена Лоуренс Такс попписали соглашение о сотрудничестве. Такс отметила, что договор представляет собой укрепление сотрудничества Москвы и африканских стран, которое зародилось еще при СССР и продолжилось после его распада.

Она отметила, что Африка богата важными природными ресурсами — например, золотом, платиной, нефтью, кобальтом, природным газом. Кроме того, юг Африки представляет собой мирный регион, что гарантирует надежное партнерство. Такс также добавила, что приоритеты САДК и РФ совпадают по многим направлениям.

«Африка как раз является одним из важнейших регионов на планете за счет возможности развития экономических отношений, поставки наших технологий, продукции и, конечно же, вооружений», — подтвердил ее слова Аркатов.

Он отметил, что для добычи полезных ископаемых, которыми богат континент, необходимы соответствующие знания и технологии, которыми может поделиться Россия. Африканские страны предпочитают Москву своим «западным партнерам», которые не всегда ведут адекватную политику взаимоотношений.

Эксперт оценил пользу от подписания Россией соглашения по развитию юга Африки

«Поэтому заключенное соглашение между нашей страной и Сообществом развития Африки еще раз подтверждает заинтересованность многих стран африканского континента и России во взаимовыгодном сотрудничестве», — приводит слова эксперта «Инфореактор».

Автор: Катерина Иванова
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