Москва, 10 ноября. Россия и Сообщество развития Юга Африки (САДК) подписали новое соглашение. Российский политолог и автор проекта «СМЫСЛЫ» Иван Аркатов отметил, что это принесет пользу обеим сторонам договора.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный секретарь САДК Стергомена Лоуренс Такс попписали соглашение о сотрудничестве. Такс отметила, что договор представляет собой укрепление сотрудничества Москвы и африканских стран, которое зародилось еще при СССР и продолжилось после его распада.

Она отметила, что Африка богата важными природными ресурсами — например, золотом, платиной, нефтью, кобальтом, природным газом. Кроме того, юг Африки представляет собой мирный регион, что гарантирует надежное партнерство. Такс также добавила, что приоритеты САДК и РФ совпадают по многим направлениям.

«Африка как раз является одним из важнейших регионов на планете за счет возможности развития экономических отношений, поставки наших технологий, продукции и, конечно же, вооружений», — подтвердил ее слова Аркатов.

Он отметил, что для добычи полезных ископаемых, которыми богат континент, необходимы соответствующие знания и технологии, которыми может поделиться Россия. Африканские страны предпочитают Москву своим «западным партнерам», которые не всегда ведут адекватную политику взаимоотношений.