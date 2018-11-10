ЦИК ДНР не зафиксировал нарушений в ходе предвыборной агитации

Донецк, 10 ноября. Центральная избирательная комиссия Донецкой народной республики не обнаружила нарушений в ходе агитации кандидатов на пост главы республики и депутатов парламента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«По результатам мониторинга данного процесса [соблюдение норм агитационной деятельности], нарушений, как со стороны кандидатов на должность главы республики, так и общественных движений, не зафиксировано», — говорится на официальном сайте Центризбиркома ДНР.

Агитационный период завершился в минувшую пятницу. В полночь в ДНР наступил день тишины.

Напомним, выборы главы и депутатов парламента ДНР пройдут 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выборы в республике не противоречат минским соглашениям.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. Киев начал вести силовые операции против республик Донбасса. Во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.