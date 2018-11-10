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Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардии Украины

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Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардии Украины

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины Александра Кривенко, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Пресс-служба Порошенко опубликовала приказ президента.

«Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в тексте документа.

У командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова до подписания указа президентом Порошенко был первый заместитель Кривенко, а также еще четыре заместителя.

Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардии Украины

До 2014 года Кривенка являлся командующим внутренних войск Украины. Четыре года назад он был назначен на должность первого заместителя командующего Нацгвардией.

Автор: Катерина Иванова
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