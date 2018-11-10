Порошенко уволил первого замкомандующего Нацгвардии Украины

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины Александра Кривенко, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Пресс-служба Порошенко опубликовала приказ президента.

«Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в тексте документа.

У командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова до подписания указа президентом Порошенко был первый заместитель Кривенко, а также еще четыре заместителя.

До 2014 года Кривенка являлся командующим внутренних войск Украины. Четыре года назад он был назначен на должность первого заместителя командующего Нацгвардией.