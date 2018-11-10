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Стали известны подробности готовившегося покушения на Макрона

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Стали известны подробности готовившегося покушения на Макрона

Париж, 10 ноября. Покушение на французского лидера Эммануэля Макрона планировалось во время торжественных мероприятий по случая 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщил телеканал France 2 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.  

Несколько дней назад полиция задержала во Франции шесть человек по подозрению в намерении напасть на Макрона. По информации телеканала, четверо признали свою вину и рассказали в ходе допроса детали готовившегося нападения. По их словам, автором плана покушения был бывший бизнесмен 62-лентний Жан-Пьер Б.  

Злоумышленники планировали напасть с ножом на французского лидера 7 ноября, когда он был в городе Шарлевиль-Мезьер на торжественных мероприятиях. При обыске машины автора плана нападения на Макрона был обнаружен керамический нож, которым, по словам подозреваемых, они собирались воспользоваться.

Ранее сообщалось, что 6 ноября полиция задержала шесть человек, планировавших совершить нападение на Макрона. Позже двоих спецслужбы отпустили. По данным СМИ, подозреваемые известны в кругах ультраправых экстремистов.

Автор: Дарья Смолина
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