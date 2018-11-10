Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы потребовал в СИЗО спортивный костюм за 100 тысяч

Москва, 10 ноября. Подозреваемый в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе бывший сотрудник регионального МВД Павел Яромчук потребовал передать ему в следственный изолятор элитный спортивный костюм.

Как сообщили знакомые с ситуацией источники, Яромчуку не понравилась арестантская одежда, передает KP.ru. Подозреваемый захотел носить в камере спортивный костюм Balenciaga, приобрести который в России можно не менее чем за 80 тысяч рублей. При этом максимальная стоимость костюма на сайтах российских магазинов достигает 150 тысяч рублей.

Российское законодательство не дает возможности ФСИН ограничить стоимость одежды арестованных.

В начале ноября девушка-дознаватель из Уфы подала заявление в правоохранительные органы. Она сообщила, что в ночь с 29 на 30 октября начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии и глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали ее.

Подозреваемые в изнасиловании сотрудники МВД были уволены из органов. В их отношении возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Подозреваемые арестованы на два месяца.

Ранее сообщалось, что девушка-дознаватель, обвинившая начальников в групповом изнасиловании, отказалась проходить проверку на полиграфе.