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Тунис попал в десятку самых грязных стран Африки

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Тунис попал в десятку самых грязных стран Африки

Тунис, 10 ноября. Тунис попал в десятку самых грязных стран Африки, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ в последнем докладе обратила внимание не экологическую обстановку в Тунисе. Страна попала в десятку самых грязных стран Африки. Специалисты обратили внимание, что практически невозможно дышать чистым воздухом в Тунисе, Сусе и Бизерте.

Однако Национальное агентство по защите океана намерено оспаривать эти выводы.

«Доклад был основан на ненадежных данных», — заявил сотрудник Агентства по охране окружающей среды Данила аль-Батайб.

Тунис попал в десятку самых грязных стран Африки

В качестве аргумента он заявил, что ВОЗ не связалось с агентством, которое управляет национальной сетью контроля качества воздуха и имеет 30 станций, расположенных по всей стране.

Автор: Катерина Иванова
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