Геращенко сбежал с эфира программы на российском телеканале

Москва, 10 ноября. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко прервал свое выступление в Skype на российском телеканале, посчитав, что ведущие солгали, когда представляли его.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ведущая Ольга Скабеева представила украинского гостя как «небезызвестного, наверно, даже печально знаменитого». Она напомнила, что помимо того, что Геращенко является депутатом Рады и куратором скандально известной базы «Миротворец», он в одном из интервью назвал жителей Донбасса «бомжами, наркоманами и отребьем». Скабеева выразила надежду, что украинский политик в настоящее время все осознает, и настроит в Киеве разделявших его позицию людей на позитивный лад. После чего от ведущей последовал вопрос о Донбассе: что делать и как прийти к миру.

Геращенко начал свою речь с того, что обвинил ведущую во лжи, заявив, что из двух озвученных ее высказываний она соврала «ровно на 50%». После чего начал опровергать, что он называл жителей Донбасса «бомжами и отребьем».

«Я никогда не называл жителей Донбасса «бомжами и отребьем», это вы себе сами там придумали. А то, что базу «Миротворец» я поддерживаю и считаю, что эта база очень нужна для того, чтобы фиксировать всех тех людей, которые выступают против нашей страны», — заявил он.

В это же время в эфире появился фрагмент интервью Геращенко, в котором он нелучшим образом отзывается о жителях республик.

«Поскольку вы уже начали со лжи, я понимаю, что запись этого эфира вы переиначите, как вы хотите, то я отключаюсь», — добавил он, после чего покинул «программу».

Через несколько минут в эфире программы появилось подтверждение слов Скабеевой, что Геращенко назвал жителей Донбасса «отребьем, наркоманами». Журналисты продемонстрировали часть интервью украинского депутата изданию «Гордон».

«Пока они все не передохнут, это будет продолжаться дальше. Они не умеют жить нормальной мирной жизнью. Что там есть? Отребье общества, наркоманы, преступник», — заявлял ранее Геращенко.

Ведущие, подчеркнув, что не солгали, предложили Геращенко вернуться и поговорить. Однако сбежавший украинский депутат так и не подключился к эфиру программы.