Посол России рассказал, к чему может привести выход США из ДРСМД
Москва, 10 ноября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрожает безопасности всего европейского континента, заявил в субботу посол России во Франции Алексей Мешков.
Дипломат отметил, что в настоящее время Вашингтон продолжает проводить курс на разрушение всей системы соглашений в сфере контроля над вооружением в Европе. Именно в этом контексте, по словам Мешкова, США угрожают выйти из ДРСМД.
«Это может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента», — подчеркнул посол в интервью РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД из-за якобы имеющих место нарушений со стороны России. При этом в нарушении условий соглашения МИД РФ неоднократно уличал американскую сторону. Так, США разместили способные производить пуски ракет типа «Томагавк» установки на территории Румынии и Польши.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что США выходом из ДРСМД поставят под угрозу безопасность Европы.