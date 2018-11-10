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Посол России рассказал, к чему может привести выход США из ДРСМД

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Посол России рассказал, к чему может привести выход США из ДРСМД

Москва, 10 ноября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрожает безопасности всего европейского континента, заявил в субботу посол России во Франции Алексей Мешков.

Дипломат отметил, что в настоящее время Вашингтон продолжает проводить курс на разрушение всей системы соглашений в сфере контроля над вооружением в Европе. Именно в этом контексте, по словам Мешкова, США угрожают выйти из ДРСМД.

«Это может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента», — подчеркнул посол в интервью РИА Новости.

Посол России во Франции Алексей Мешков

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД из-за якобы имеющих место нарушений со стороны России. При этом в нарушении условий соглашения МИД РФ неоднократно уличал американскую сторону. Так, США разместили способные производить пуски ракет типа «Томагавк» установки на территории Румынии и Польши.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что США выходом из ДРСМД поставят под угрозу безопасность Европы.

Автор: Василий Котов
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