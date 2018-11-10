ФАН публикует страшные кадры с места пожара в петербургской «Ленте»

Санкт-Петербург, 10 ноября. В петербургском гипермаркете «Лента» утром в субботу произошел пожар. Федеральное агентство новостей публикует страшные кадры с места чрезвычайного происшествия.

По словам очевидцев, здание загорелось около 8.30 часов утра. В гипермаркете сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из здания 100 человек, остальные люди покинули помещение самостоятельно.

Огонь распространился на площади в 4,8 тысячи квадратных метров. На данный момент спасатели обследуют здание, проверяя очаги возгорания. В экстренных службах допускают, что объект может обрушиться.

В настоящее время известно о двух пострадавших в инциденте.