Захлебываются в русофобском лае: в Совфеде оценили причины ненависти Лондона к Москве

Широкую дискуссию вызвала книга британских политологов Ти Джей Коулза и Мэттью Элфорда, в которой они назвали мировой общественности причины ненависти западных стран к России.

В труде под названием Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy эксперты продемонстрировали свое видение отношений Вашингтона и Лондона к Москве. Книга составлена в форме провокационных вопросов Элфорда, на которые дает обстоятельные ответы Коулз. По мнению авторов исследования, США из последних сил стараются удержать позиции гегемонии, однако в России совсем не желают уступать неолиберальному порядку.

Коулз утверждает, что власти Великобритании уже начали видеть в России врага еще в начале XX столетия, поскольку Москва стала представлять серьезную идеологическую угрозу после установления большевистского режима.

Позже, после ухода с поста президента России Бориса Ельцина, государство стало двигаться по пути «экономического национализма», рынки стали менее свободными и открытыми, а Вашингтону пришлось иметь дело с нововведенными пошлинами.

«Вот что стало реальной угрозой, но общественности такого говорить нельзя — что Запад «ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят». Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры «свободного рынка», в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами», — говорится в публикации британских экспертов.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что о таком подходе Лондона в России знают давно, и что несгибаемая позиция Москвы на международной политической арене была обозначена еще во время государственного переворота в Киеве.

«Мы уже давно говорим об этих причинах и предлагаемом британцами подходе. Еще в 2014 году, когда произошел госпереворот на Украине, Российскую Федерацию пытались поставить на место, и стало очевидным, что это не удастся. И обсуждения причин ненависти будут дальше продолжаться. Представители Евросоюза, НАТО в той или иной степени заявляли Москве, что она должна действовать согласно их указаниям, и все будет хорошо, и не давали возможности обсуждать российские национальные интересы или суверенитет», — отметил сенатор.

Комментируя рассуждения британцев о причинах обострения диалога западных коллег с Россией, Клинцевич разъяснил, что никакая провокация не сможет заставить нашу страну уйти с намеченного внешнеполитического курса.

«В такой саркастической форме два британских политолога создали обширный труд, хотя в нем, на самом деле, есть рациональное зерно. Конечно, нам от этого ни холодно ни жарко, мы это все понимаем. Я абсолютно убежден, что Россию на место не поставить, на колени — тем более. Мы всегда будем отстаивать свои интересы, и даже если кто-то захочет «утихомирить» нашу страну силовым путем, то в Москве уже не раз отвечали на такие попытки», — добавил собеседник ФАН.

По мнению сенатора, немалую роль в усилении напряженности в отношениях Европы с Москвой играют именно Соединенные Штаты. По сути, европейцы выполняют установку Вашингтона на поддержание антироссийской риторики.

«Русофобия стала для многих европейских стран основой заработка и надеждой на экономическое благополучие, которое могут предоставить США. Государства просто захлебываются в русофобском лае. Но это все временные процессы. Россия-то вечна, в отличие от Соединенных Штатов, которые основаны каким-то сборищем. И впереди у нас тысячелетие могущества и процветания, и это связано с нашим менталитетом, исторической памятью, морально-волевыми качествами», — рассказал Клинцевич.

Но, несмотря на очевидные достоинства, есть у России и «не такие сильные места», что не дают покоя Западу.