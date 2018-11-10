Москва, 10 ноября. Количество небоевых потерь в украинской армии свидетельствует о тотальном разложении ВСУ, считает военный корреспондент пресс-службы оборонного ведомства Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

Он отметил, что о разложении армии можно говорить в том случае, если среди общих потерь число небоевых превышает 5%. Астрахань объяснил, что такие показатели говорят о низкой подготовке, плохой медицине, употреблении военнослужащими наркотиков и алкоголя, о преступлениях и убийствах.

Представитель оборонного ведомства ДНР подчеркнул, что количество небоевых потерь во Вьетнаме и Чечне, когда военные находились в тяжелых условиях, было меньше тех, которые сегодня несут ВСУ. Комментируя доклад военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, согласно которому небоевые и санитарные потери ВСУ составили к октябрю почти 18 тысяч человек, Астрахань отметил, что о разложении украинской армии говорят даже официальные цифры.

«Те потери, которые назвал Матиос, занимают огромный процент, что говорит о том, что украинская армия разлагается. Даже если этот показатель составляет 10%, то это – реально разложившаяся армия», — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием «ПолитНавигатор».

Астрахань предположил, что реальные небоевые потери ВСУ превышают озвученные Матиосом. Как обратил внимание эксперт, в докладе украинского военного прокурора говорилось об огромном количестве самоубийств и убийств среди военных.

«Бывает ли такое среди мотивированных бойцов, которые защищают свой дом? Конечно, не бывает. Такого состояния у людей, которые воюют на своей территории, «якобы защищают страну», не бывает и быть не может», — констатировал Астрахань.

Он добавил, что украинские военные находятся в «адском депрессняке и разочаровании».

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на заключенные минские соглашения и введенный режим прекращения огня, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

При этом военные эксперт неоднократно обращали внимание на плачевное состояние украинской армии. Согласно докладу Матиоса, украинцы массово прячутся от призыва, а за 4,5 года действий в Донбассе дезертировали или самовольно оставили части ВСУ более 33 тысяч служащих.

Также большие проблемы украинские военные испытывают с техникой. Печальную известность получил миномет «Молот». Орудие взрывалось около 10 раз, унося жизни военных. Несмотря на жалобы служащих, украинские власти не снимают миномет с вооружения.