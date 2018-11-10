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Спасатели заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания «Ленты», есть пострадавшие

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Спасатели заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания «Ленты», есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 10 ноября. Существует угроза обрушения здания гипермаркета «Лента» в Петербурге после пожара, заявил официальный представитель главного управления МЧС России по Северной столице Андрей Литовка​​​.

Пожар произошел в здании на набережной Обводного канала. Огонь распространился на площади в 4,8 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, из здания были эвакуированы 100 человек, остальные люди вышли сами. Ранее сообщалось о 800 эвакуированных людях, однако в пресс-службе «Ленты» эту информацию опровергли.

«В это время в магазине находилось немного покупателей, — пояснили представители гипермаркета, — информация о том, что было эвакуировано 800 человек, не соответствует действительности».

В «Ленте» также отметили, что пожар начался в 8.30 по московскому времени над кровлей здания. В этот момент сработала пожарная сигнализация.

В результате пожара пострадали два человека. Мужчина во время чрезвычайного происшествия повредил ногу, а у женщины врачи диагностировали гипертонический криз.

Спасатели заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания «Ленты», есть пострадавшие

На место инцидента приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он оценил четкую работу сотрудников МЧС.

«Сейчас нужно приступить к разборке завалов, — призвал глава города, — я думаю, что все должно завершиться хорошо, по крайней мере, чтобы не было никаких жертв».

В настоящий момент пожарные методично проходят очаги возгорания в здании.

«Когда мы очаги протушим, то будем анализировать ситуацию с колоннами, — приводит слова Литовки РИА Новости, — колонны там повело».

Спасатели заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания «Ленты», есть пострадавшие

Отмечается, что существует угроза обрушения. В «Ленте» констатировали, что оценивать ущерб пока преждевременно.

Автор: Катерина Иванова
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