Спасатели заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания «Ленты», есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 10 ноября. Существует угроза обрушения здания гипермаркета «Лента» в Петербурге после пожара, заявил официальный представитель главного управления МЧС России по Северной столице Андрей Литовка​​​.

Пожар произошел в здании на набережной Обводного канала. Огонь распространился на площади в 4,8 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, из здания были эвакуированы 100 человек, остальные люди вышли сами. Ранее сообщалось о 800 эвакуированных людях, однако в пресс-службе «Ленты» эту информацию опровергли.

«В это время в магазине находилось немного покупателей, — пояснили представители гипермаркета, — информация о том, что было эвакуировано 800 человек, не соответствует действительности».

В «Ленте» также отметили, что пожар начался в 8.30 по московскому времени над кровлей здания. В этот момент сработала пожарная сигнализация.

В результате пожара пострадали два человека. Мужчина во время чрезвычайного происшествия повредил ногу, а у женщины врачи диагностировали гипертонический криз.

На место инцидента приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он оценил четкую работу сотрудников МЧС.

«Сейчас нужно приступить к разборке завалов, — призвал глава города, — я думаю, что все должно завершиться хорошо, по крайней мере, чтобы не было никаких жертв».

В настоящий момент пожарные методично проходят очаги возгорания в здании.

«Когда мы очаги протушим, то будем анализировать ситуацию с колоннами, — приводит слова Литовки РИА Новости, — колонны там повело».

Отмечается, что существует угроза обрушения. В «Ленте» констатировали, что оценивать ущерб пока преждевременно.