Сирия, 10 ноября. В результате засады САА на севере Хамы были ликвидированы около 20 боевиков «Джейш Аль-Иззы». Два взрыва прогремели в городе Ракка. Агенты САА опубликовали видео с позиций исламистов в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам к юго-западу от Алеппо; обстреляли позиции террористов у города Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора; ведут разведывательную операцию северо-восточнее Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в западной части Алеппо, а также в городе Ракка.

«Джейш Аль-Изза»: понесла потери в результате засады САА на севере провинции Хама.

Курды: подверглись нападениям джихадистов ИГ1 в районе нефтяных полей в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили военный конвой на север Хамы.

Провинция Алеппо

На линии разграничения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА) на западе Алеппо не прекращаются вооруженные столкновения. Противоборствующие стороны ведут бои недалеко от населенного пункта Халса к юго-западу от административного центра провинции. Об этом сообщает интернет-портал Halab Today TV.

Между тем произошел взрыв в городе Аль-Атариб, оккупированном исламистами незаконных вооруженных формирований. Как передает Twitter-канал (jisrtv), вероятно, СВУ было установлено членами подпольных групп «Исламского государства», которым удалось пробраться в анклав боевиков в феврале, после того как они бежали из района Акербатского котла под натиском правительственных сил и ВКС РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

После передислокации сил регионального ополчения «сооторо» на юго-восток региона бойцы проправительственных отрядов приступили к ракетным обстрелам укрепрайонов джихадистов «Исламского государства». Под ударом оказались военные объекты террористов в районе города Хаджин, передает новостной портал Jisr TV. О нанесенном боевикам уроне не сообщается. Напомним, бойцы «сооторо» принадлежат к числу сирийских христиан. Отмечается, что они сыграли ключевую роль в освобождении от ИГИЛ1 провинции Хасака, оказав поддержку курдским «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). В свою очередь радикалы ИГ заявляют о том, что выпустили мины по городу Абу Кемаль. Однако данные сведения не получили подтверждения от официальных новостных порталов.

Между тем боевики ИГ продолжают проводить вылазки в занимаемых курдами районах. Радикалы террористической группировки атаковали позиции курдских отрядов в районе нефтяных месторождений Сайджан, Азрак и Маллаха, передает Twitter-канал (VivaRevolt).

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести разведывательную операцию на подконтрольных исламистам территориях. Как передает агентство новостей Al Masdar News, правительственные подразделения опубликовали видеозапись с позиций протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» в городе Тафтаназ, расположенном северо-восточнее Идлиба. Напомним, работа агентов САА позволяет правительственным войскам быть осведомленными о расположении укреплений и отрядов боевиков.

Провинция Ракка

Очередной взрыв произошел в административном центре региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (HosengHesen), в результате детонации бомбы пострадал один из местных жителей. Кроме того, еще одна мина сработала в центральном квартале города, что привело к ранению еще нескольких человек. Пока неизвестно, были ли СВУ заложены еще во время оккупации данных территорий террористами, или взрывы явились следствием подпольной деятельности так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Напомним, Ракка была захвачена «Демократическими силами Сирии» (SDF) в октябре прошлого года, однако ее районы все еще не безопасны для проживания мирного населения. Напомним, под обломками зданий, уничтоженных во время авианалетов ВВС международной коалиции во главе с США, все еще находят тела гражданских лиц. Так, в начале ноября в окрестностях города были обнаружены общие могилы с 2500 и 1500 телами сирийских граждан, ставших жертвами западного альянса.

Провинция Хама

По данным Twitter-канала (VivaRevolt), в северной части региона вновь продолжились боестолкновения между правительственными силами и джихадистами группировки «Джейш Аль-Изза». Противники ведут бои на подступах к КПП «Зелин» и населенному пункту Аз-Залакият.

Стало известно, что сегодня ночью военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) организовали засаду вблизи укрепрайонов боевиков, в результате чего удалось уничтожить как минимум 20 радикалов, в том числе двух высокопоставленных командиров. Еще порядка 25 исламистов получили ранения. Со своей стороны САА лишилась четырех солдат, передает информационный портал Al Masdar News.

Между тем очередная турецкая военная колонна прибыла к одному из наблюдательных пунктов, размещенных на линии соприкосновения сил сторон, передает в сети Twitter военный источник (IdlibPlus).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)