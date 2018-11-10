На Мадагаскаре прошли президентские выборы. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности В четверг Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана — Астану — для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Вопросы совместной защищённости обсуждали также президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и премьер-министр Армении. Главы государств рассмотрели кандидатуры на пост генсека ОДКБ. Им стал представитель Белоруссии, несмотря на просьбу армянского лидера продлить полномочия его страны на год. В пятницу Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев в Петропавловске посетили межрегиональный форум двух стран. Он был посвящен новым подходам и тенденциям в развитии туризма двух стран.

РФ и Китай могут создать систему расчетов в нацвалютах Другой важный союз, который становится только крепче на фоне экономической агрессии США, это, конечно, союз России и Китая. На этой неделе стало известно, что Москва и Пекин могут создать систему трансграничных расчетов, в которой будут использоваться национальные валюты. По словам первого заместителя главы аппарата российского кабмина Сергея Приходько, данная мера станет ответом на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Кроме того, это снизит риски от американских ограничительных мер и степень зависимости от курса доллара. Вместе с тем, статус национальных валют укрепится. Наводить мосты на встрече с главой КНР Си Цзиньпином ездил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

США восстановили действие санкций против Ирана Все новое, как говорится, это хорошо забытое старое. Или даже не такое уж и забытое — в силу снова вступили американские санкции против Ирана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году. Ограничительные меры направлены и против Тегерана, и против зарубежных компаний, которые поддерживают связи с Ираном. В первую очередь санкции затронут нефтяную активность республики. Также они коснутся банковской сферы, судостроения, морских перевозок и еще ряда отраслей. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит торговать нефтью вопреки ограничениям США, а Вашингтон еще «пожалеет» о принятом решении.

Трое детей из Дейр-эз-Зор погибли при атаке самолетов ВВС Агрессия, впрочем, принимает на Ближнем Востоке и более радикальные формы. Трое детей из провинции Дейр-эз-Зор погибли при атаке самолетов ВВС международной коалиции под руководством США. Как передает местное агентство SANA, во время налёта был применён белый фосфор, который запрещен международными конвенциями. Воздушные силы нанесли удары по населенному пункту Эш-Шаафа и городу Хаджин. Это не первый случай, когда во время операции американской коалиции погибают мирные жители. В октябре местные СМИ дважды сообщали о применении альянсом белого фосфора. Однако международные конвенции США не указ — они просто не подписывали соответствующий документ ООН от 1980 года. После такого слова беспокойства за международную безопасность звучат и вовсе смехотворно.

НАТО оплатили участие украинских военных в учениях А вот Украина не может себе позволить участие в военных учениях «старших братьев». Присутствие пяти украинских военных на учениях НАТО Trident Juncture-2018 финансирует Альянс, сообщил военный представитель миссии Украины при альянсе генерал Владимир Аскаров. Он же рассказал, что участие в учениях обошлось бы в миллионы гривен. А эти деньги, по заявлению украинского военного, лучше потратить, например, на подготовку мотопехотного подразделения для операций на востоке страны. Судя по всему, участие в альянсе, о котором так долго мечтали в Киеве, нужно тамошним власть имущим исключительно для преследования собственных целей, в которые, видимо, входит убийство бывших сограждан. Вклад же в международную безопасность вносить там никто не собирается.

На Мадагаскаре прошли президентские выборы Пока в одних точках Земли воюют, в других жизнь идет своим чередом. На Мадагаскаре прошли президентские выборы. Почти десять миллионов местных жителей голосовали за национального лидера из числа 36 кандидатов, среди которых экс-президенты страны, священник, несколько рок-музыкантов, пять женщин-политиков и два экс-премьера. За порядком следили полиция, военные и наблюдатели. По промежуточным результатам выборов президента Мадагаскара лидирует кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина. Он уже занимал пост главы государства с 2009 по 2014 годы. У него 43,92 % голосов. Официальные результаты первого тура выборов будут объявлены 20 ноября.