Amazon начнет напрямую продавать iPhone, iPad и Apple Watch

Москва, 10 ноября. В течение ближайших недель онлайн-магазин Amazon начнет напрямую продавать продукцию Apple. В частности, без посредников будут реализовываться iPhone, iPad и Apple Watch.

По мнению экспертов, это приведет к снижению прибыли Apple от продаж, хотя увеличит их объем, поскольку Amazon имеет повсеместный обхват. Более низкий доход от продаж прогнозируют корпорации в связи с тем, что производители электроники пользуются площадкой Amazon в обмен на отчисления магазину.

Ранее через онлайн-магазин можно было приобрести только линейку Mac и наушники Apple. Предполагается, что Amazon начнет прямые продажи продукции Apple с 4 января в США, европейских странах, Японии и Индии.

Ранее Apple и Amazon опровергли сообщения СМИ о том, что в их системы с помощью микрочипов для шпионажа могли внедриться китайские хакеры.