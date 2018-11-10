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В Сети появилось фото нового Samsung Galaxy S10 с «дыркой»

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В Сети появилось фото нового Samsung Galaxy S10 с «дыркой»

Москва, 10 ноября. В Сети появились первые изображения готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10 с круглой «дыркой» в экране для фронтальной камеры.

Гаджет будет оснащен экраном Infinity O с круглым отверстием для фронтальной камеры, сообщает портал Astera. При этом камера будет находиться под стеклом. Эксперты не исключают, что такое решение может задать тренд и будет активно использоваться при разработке будущих смартфонов.

Предполагается, что Samsung Galaxy S10 будет выпущен в начале 2019 года. При этом Galaxy S10 Lite, S10 и S10+ могут получить разные экраны.

Автор: Василий Котов
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