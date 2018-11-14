Шесть юных курсантов из Волжского помогли задержать преступника

Шесть друзей — Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков и Егор Строков, которым едва исполнилось по 11 лет — стали настоящими героями города Волжский Волгоградской области. Правда, к славе мальчишки не стремились, они просто поступили как мужчины — поймали преступника, выхватившего у женщины на улице сумочку.

О подвиге храбрых курсантов читайте в материале Федерального агентства новостей.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 им. Ю. П. Харламова» в городе Волжский Волгоградской области — особенная. 21 февраля 2007 ей было присвоено имя командира отделения ОМОН при УВД города Волжского Юрия Петровича Харламова, погибшего 23 января 1995 года при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике. Юрий Харламов был выпускником этой школы.

А еще в школе есть курсантские классы, с первого по пятый в каждой параллели. В них учатся как мальчики, так и девочки. И маленькие герои — именно из такого класса.

«Да, у нас есть курсантские классы, и мы в «Юнармии», — рассказывает директор школы Елена Караченец. — У нас в каждой параллели — с первого по пятый класс. Образовательные программы такие же, как и во всех классах. Но вторая половина дня — внеурочная деятельность — у них заполнена строевой, огневой, горной подготовкой. Есть школа выживания. И вечером — рукопашный бой».

В этот день у ребят был перерыв между занятиями, и они отправились погулять в парк. Мальчишки как раз возвращались из сквера на занятия, когда услышали испугавший их крик женщины.

«Мы сразу туда побежали, — рассказывает Артемий Краснопольский. — Прям сразу, как только услышали. У нас у всех были мысли, что там произошло что-то страшное, мы хотели помочь. Бежали и увидели — дядя с сумкой бежит и бабушка плачет. Мы побежали за дядей, и там были рабочие, красили трубу. Я бежал первый и кричал рабочим — «остановите, остановите, остановите!» Они его остановили, он сумку кинул в одного рабочего».

Потом уже ребята узнают, что вор ударил женщину и вырвал из рук сумку. 11-летним курсантам удалось обложить грабителя и погнать его в стороны взрослых, а потом они еще и помогли скрутить преступника.

Дима Богдашкин первым вызвал полицию и скорую для пострадавшей — у женщины была истерика после нападения. Мальчишки лично сторожили пойманного. На помощь им подошли одноклассники. Пришлось, правда, предупредить классную руководительницу, что опоздают на занятия.

«Лично я подумал — я слышал такие крики раньше — что бабушка сломала ногу, — подхватывает за другом Дмитрий Богдашкин. — Мы все рванули туда и видим, что бабушка упала, встает и кричит: «Помогите! Спасите! Документы Телефон! Деньги! Вор украл!» Потом видим вора — побежали за ним. А потом нас бабушка целовала и обнимала. Уши болели. Потому что у нее крепкий голос».

Максим Пырков вспомнил, как стояли рядом с задержанным и ждали полицию, поэтому в школу на занятия они так и не успели.

«Дядю того взяли, который украл сумку. Мы потом позвонили нашему учителю и сказали, что ловим преступника. Потом я маме позвонил и сказал, что чуть-чуть попозже приду», — рассказывает курсант.

«Еще преступник, когда лежал на земле, попросил — дайте, я закурю сигаретку, уже в карман начал лезть, но ему не позволили — вдруг у него там нож», — добавил Даниил Гетман.

«На занятия мы, конечно, не попали. На строевую не попали. Ну, вообще, поругали нас за опоздание», — отметил Егор Строков.

Артемий Краснопольский мечтает попасть в спецназ, Дима Богдашкин пока не определился, куда он пойдет после армии — в спецназ или ВДВ — но скорее последнее — потому что хочет быть похожим на дедушку, который служил в десанте. Даниил Гетман выбирает между спецназом, ОМОН или разведкой.

Почти все ребята мечтают об спецназе — и лишь Тимофей Комиссаров видит себя на службе в полиции и обязательно оперативником. И все, как один, вначале собираются в армию, и лишь потом намерены выбирать профессию — обязательно связанную с защитой людей.

Геройский поступок ребят в очередной раз доказывает, что нельзя оставаться равнодушным в подобной ситуации — ваша инициатива может спасти кому-то жизнь.