Вдова Задорнова рассказала о любви сатирика к дочери

Москва, 10 ноября. Михаил Задорнов был сентиментальным и любящим отцом, он хранил детские локоны и подарки своей дочери Алены, рассказала вдова сатирика Елена Бомбина.

Алена была внебрачной дочерью Задорнова. Долгое время артист жил на две семьи: воспитывал дочь от своей возлюбленной Бомбиной и сохранял брак со своей первой женой Велтой. Бомбина была младше Задорнова на 16 лет. По ее словам, она познакомилась с сатириком еще до того, как он стал популярным, и Задорнов очень удивился, узнав, что она собирает его рассказы.

О своих личных отношениях с артистом Бомбина не распространяется. Точкой отсчета общей жизни с Задорновым она считает рождение дочери в 1990 году.

«Когда он первый раз увидел дочку, то смотрел на нее с трепетом и восторгом: как она чихает, кашляет, сопит. Сказал: «Она уже все умеет делать. Какая талантливая!» — рассказала вдова в интервью KP.ru.

По словам Бомбиной, Задорнов с пеленок читал Алене стихотворения русских классиков, приучал к классической музыке и очень любил устраивать сюрпризы. Так, они все вместе могли внезапно отправиться в путешествие.

Вдова отметила, что сатирик, хотя и смущался этого, был сентиментален. После его смерти Бомбина нашла чемодан, где Задорнов хранил локоны, первые рисунки, пеленки и детские варежки Алены.

Со своей первой супругой Велтой артист развелся позже по просьбе дочери и женился на ее матери. Однако обе женщины ухаживали за Задорновым, пока он боролся с онкологическим заболеванием. Сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября 2017 года.