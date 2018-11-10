«Японии рассчитывать не на что»: эксперт оценил перспективу диалога Японии с РФ по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует ускорить обсуждение статуса Курильских островов с президентом России Владимиром Путиным. Глава японского правительства хочет в ближайшее время провести переговоры по заключению мирного договора и решить территориальный вопрос. Такую информацию, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает Mainichi.

По данным СМИ, Синдзо Абэ собирается подтвердить приверженность положениям Совместной советско-японской декларации 1956 года. Данный документ предполагает передачу Россией Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Положение еще двух проблемных островов — Кунашир и Итуруп — в соглашении не отражено, однако японский премьер планирует обсудить их судьбу во время переговоров на высшем уровне.

Предполагается, что Синдзо Абэ может обсудить возможность переговоров с Путиным 14 или 15 ноября на саммите АСЕАН в Сингапуре. Премьер-министр также надеется, что стороны смогут прийти к рамочному соглашению во время визита президента России в Японию в июне 2019 года.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей усомнился в том, что японская сторона действительно настроена вести продуктивный диалог с Москвой по поводу Курил.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет уступать Японии и передавать свои территории по желанию Абэ.

«Какое-то потепление отношений, может, есть и сейчас. А что касается всего остального, то никакой передачи островов Японии, конечно, не будет. Соответствие каких-то новых решений декларации 1956 года принципиально невозможно, Россия не будет передавать Токио никакие территории ни до, ни после заключения мирного договора», — заметил политолог.

Собеседник ФАН напомнил, что с самого начала обсуждения проблемы Курил японская сторона демонстрировала стойкое нежелание всерьез заниматься территориальным вопросом. В связи с этим выполнение требований Токио невозможно.

«Это не реалистично, но Абэ хочет прославиться тем, что, наконец, решил эту проблему. Он и его команда выдумывают решения и попытаются убедить своих граждан, что есть вероятность, что Россия что-то отдаст Японии. Это все с самого начала не соответствует действительности и заявлениям Владимира Путина», — отметил эксперт.

Оценивая перспективы мирного урегулирования ситуации на Курильских островах, эксперт пояснил, что «Японии, в общем-то, рассчитывать не на что».

«Единственное, на что может рассчитывать Япония в перспективе, на некий такой максимум — на то, что у Курильских островов будет особый статус. Однако и это маловероятно, а если произойдет, то совсем не скоро», — добавил Владимир Брутер.

По мнению политолога, желание Японии ускорить переговоры по островам вовсе не означает готовность Абэ решить проблему Курил раз и навсегда.

«В переговоры, которые в ближайшее время смогут изменить ситуацию с островами, я не верю. Позиции сторон по этому поводу разнятся. Очевидно, что японская политическая элита не готова решить вопрос с Курилами. Любой руководитель Японии не станет брать на себя лишнюю ответственность и заявлять, что он готов подписать мирный договор без решения проблем Курильских островов», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, ранее в Токио заявляли, что готовы заключить мирное соглашение с Россией исключительно после передачи всех южных Курил.