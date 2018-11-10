Москва, 10 ноября. Во время обстрелов в Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Латакия погибли шесть сирийских военнослужащих, еще пять были ранены, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Как уточняется в документе, опубликованном на сайте ведомства, всего за минувшие сутки российской частью было зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения боевых действий в указанных провинциях.

«Российской частью зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях Алеппо — четыре, Хама — четыре, Латакия — один. В результате обстрелов убито шесть, ранено пять военнослужащих САР», — говорится в бюллетене.

Турецкая сторона за последние сутки нарушений не зафиксировала. Гуманитарные акции Центра по примирению враждующих сторон в течение последних 24 часов не проводились. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались.