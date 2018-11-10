Захарова объяснила, почему Россия не проигрывает информационную войну

Москва, 10 ноября. Россия не проигрывает информационную войну, об этом свидетельствует реакция Запада и его повышенное внимание к российским СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если бы мы проигрывали, тогда бы многое было бы по-другому — тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, в Германии, в Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике», — пояснила дипломат в интервью телеканалу НТВ.

Также, по словам Захаровой, о том, что РФ не проигрывает в информационной войне, говорят требования Запада к представителям мировых социальных сетей блокировать все, что связано с Россией, и регулярные претензии к российским журналистам.

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время Запад пребывает в потерянности: Москва научилась не терять позиций в информационной войне, и теперь за рубежом не знают, что делать с Россией.

«Наступил момент тотального замешательства, и их большая ошибка — сворачивание свободы у себя и свободы в отношении нас», — заключила Захарова.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил, что Россия выигрывает информационную войну, поскольку преследованиям в западных странах регулярно подвергаются Sputnik и RT. Он подчеркнул, что российские СМИ более привлекательны по своим идеям.