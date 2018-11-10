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11:52 10 Ноября 2018

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Совершивший жесткую посадку самолет Ан-2 приземлился в 50-ти километрах от Архангельска. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил источник Федерального агентства новостей. В результате происшествия пострадали три пассажира. На борту в момент ЧМ находились 13 человек, среди которых были ребенок и врач. По факту экстренной посадки самолета Ан-2 с 11 пассажирами под Архангельском возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Генпрокуратура РФ просит возбудить дело против должностных лиц колонии

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Генеральная прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Соответствующие материалы сегодня направили в Следственный комитет России, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Речь идет об открытии уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий». Цеповяз в настоящее время содержится в исправительной колонии № 3 в Амурской области. Ранее в Сеть попали фотографии, на которых он ест шашлыки и крабов. Кроме того, региональная прокуратура заявила, что осужденный переписывался с сыном по телефону из колонии.

СК РФ опубликовал видео с места пожара в Юрге

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Следственный комитет России обнародовал видео с места пожара в Юрге, в Кемеровской области. На видеоролике запечатлены последствия сильного пожара, в котором погибли восемь человек: сгоревшая кровля, часть внутреннего помещения и надворные постройки. Шестеро погибших — дети. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи рассматривают три возможные причины сильного пожара: короткое замыкание, неаккуратное обращение с огнем при курении или воспламенение золы.

Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Два человека погибли и пятеро пострадали при обрушении моста у поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили источники Федерального агентства новостей. Мост находился на реконструкции. По уточненной информации, во время обрушения на нем находились кран и «КамАЗ». Все пострадавшие и погибшие были ремонтными рабочими. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.

Минэнерго и ФАС заключат топливные соглашения с нефтяниками

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Минэнерго и ФАС заключат с нефтяными компаниями соглашения, предусматривающие меры по стабилизации цен на топливо. Соответствующее постановление, обязывающее ведомства пойти на такой шаг, сегодня подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как отметил премьер, в том случае, если договоренности достигнуть не удастся, придется вводить запретительные пошлины — ограничительные меры по экспорту. Нефтяные компании услышали аргумент главы правительства. И соглашение будет подписано сразу же после того, как постановление вступит в силу.

Ольгу Глацких вывели из регионального политсовета «Единой России»

Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Временно отстраненную от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких вывели из регионального политического совета «Единой России» в связи с ежегодной ротацией. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии. Напомним, ранее был опубликован ролик, в котором свердловская чиновница на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство «в принципе ничего не должно, а должны родители», так как оно «не просило родителей рожать». Девушка впоследствии объяснила свои слова тем, что хотела всего лишь мотивировать молодежь, и извинилась за вызвавшее бурную реакцию заявление.

 