Минэнерго и ФАС заключат соглашение с нефтяниками для стабилизации цен. Итоги недели. ФАН-ТВ

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области Совершивший жесткую посадку самолет Ан-2 приземлился в 50-ти километрах от Архангельска. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил источник Федерального агентства новостей. В результате происшествия пострадали три пассажира. На борту в момент ЧМ находились 13 человек, среди которых были ребенок и врач. По факту экстренной посадки самолета Ан-2 с 11 пассажирами под Архангельском возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Генпрокуратура РФ просит возбудить дело против должностных лиц колонии Генеральная прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Соответствующие материалы сегодня направили в Следственный комитет России, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Речь идет об открытии уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий». Цеповяз в настоящее время содержится в исправительной колонии № 3 в Амурской области. Ранее в Сеть попали фотографии, на которых он ест шашлыки и крабов. Кроме того, региональная прокуратура заявила, что осужденный переписывался с сыном по телефону из колонии.

СК РФ опубликовал видео с места пожара в Юрге Следственный комитет России обнародовал видео с места пожара в Юрге, в Кемеровской области. На видеоролике запечатлены последствия сильного пожара, в котором погибли восемь человек: сгоревшая кровля, часть внутреннего помещения и надворные постройки. Шестеро погибших — дети. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи рассматривают три возможные причины сильного пожара: короткое замыкание, неаккуратное обращение с огнем при курении или воспламенение золы.

Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО Два человека погибли и пятеро пострадали при обрушении моста у поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили источники Федерального агентства новостей. Мост находился на реконструкции. По уточненной информации, во время обрушения на нем находились кран и «КамАЗ». Все пострадавшие и погибшие были ремонтными рабочими. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.

Минэнерго и ФАС заключат топливные соглашения с нефтяниками Минэнерго и ФАС заключат с нефтяными компаниями соглашения, предусматривающие меры по стабилизации цен на топливо. Соответствующее постановление, обязывающее ведомства пойти на такой шаг, сегодня подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как отметил премьер, в том случае, если договоренности достигнуть не удастся, придется вводить запретительные пошлины — ограничительные меры по экспорту. Нефтяные компании услышали аргумент главы правительства. И соглашение будет подписано сразу же после того, как постановление вступит в силу.