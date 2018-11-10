Назван топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Москва, 10 ноября. Составлен топ-10 самых популярных в России иномарок отечественной сборки, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

По данным «Автостата», на июль этого года в России насчитывалось около 9 миллионов 700 тысяч иномарок российской сборки. Эксперты обратили внимание, что это составляет 22,6% от всего российского автопарка.

Специалисты проанализировали эти показатели и на основе исследования составили топ-10 самых популярных иномарок российской сборки. Первое место в рейтинге досталось корейскому Hyundai Solaris. На момент исследования таких автомобилей в России насчитывалось 704200 моделей.

Второе место также получил «кореец» — Kia Rio. По российским дорогам передвигаются около 673700 машин. Тройку лидеров замыкает французский Renault Logan – 654300 автомобилей.

Далее в списке следуют Ford Focus (624900 автомобилей), Chevrolet Niva (597600 автомобилей), Volkswagen Polo (397600 автомобилей), Renault Duster (345700 автомобилей), Renault Sandero (288300 автомобилей), Skoda Octavia (270700 автомобилей), Kia Ceed (248200 автомобилей).