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Назван топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

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Назван топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Москва, 10 ноября. Составлен топ-10 самых популярных в России иномарок отечественной сборки, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

По данным «Автостата», на июль этого года в России насчитывалось около 9 миллионов 700 тысяч иномарок российской сборки. Эксперты обратили внимание, что это составляет 22,6% от всего российского автопарка.

Специалисты проанализировали эти показатели и на основе исследования составили топ-10 самых популярных иномарок российской сборки. Первое место в рейтинге досталось корейскому Hyundai Solaris. На момент исследования таких автомобилей в России насчитывалось 704200 моделей.

Второе место также получил «кореец» — Kia Rio. По российским дорогам передвигаются около 673700 машин. Тройку лидеров замыкает французский Renault Logan – 654300 автомобилей.

Назван топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Далее в списке следуют Ford Focus (624900 автомобилей), Chevrolet Niva (597600 автомобилей),  Volkswagen Polo (397600 автомобилей), Renault Duster (345700 автомобилей), Renault Sandero (288300 автомобилей), Skoda Octavia (270700 автомобилей), Kia Ceed (248200 автомобилей).

Автор: Катерина Иванова
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