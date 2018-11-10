Донбасс: ВСУ четыре раза обстреливали ЛНР за сутки

Луганск, 10 ноября. Украинские силовики четыре раза за сутки открывали огонь по территории Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, украинская армия при обстрелах использовала минометы калибром 120 и 82 миллиметра, станковые противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Лозовое и Логвиново», — констатировали представители Народной милиции.

Всего за сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на территории Луганской народной республики, передает RT.

Накануне исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что в результате обстрела украинскими силовиками Марьевки погиб местный житель.