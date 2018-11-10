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Донбасс: ВСУ четыре раза обстреливали ЛНР за сутки

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Донбасс: ВСУ четыре раза обстреливали ЛНР за сутки

Луганск, 10 ноября. Украинские силовики четыре раза за сутки открывали огонь по территории Луганской народной республики, сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, украинская армия при обстрелах использовала минометы калибром 120 и 82 миллиметра, станковые противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Лозовое и Логвиново», — констатировали представители Народной милиции.

Всего за сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на территории Луганской народной республики, передает RT.

Донбасс: ВСУ четыре раза обстреливали ЛНР за сутки

Накануне исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что в результате обстрела украинскими силовиками Марьевки погиб местный житель.

 

Автор: Катерина Иванова
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