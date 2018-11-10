Названа возможная причина пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. Возможной причиной пожара в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала в Петербурге могла стать неисправность электрооборудования, сообщили в экстренных службах региона.

«Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра», — сообщил источник РИА Новости.

Как ранее стало известно Федеральному агентству новостей, сообщение о возгорании поступило в пожарные службы около 08.30 утра. Пожару присвоен третий уровень сложности, крыша здания обрушилась. По словам очевидцев, огонь распространяется с моментальной скоростью.

По последним данным, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров, эвакуированы более 800 человек.