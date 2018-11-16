Благое дело: петербуржцы обучаются на спасателей, чтобы помогать оказавшимся в беде животным

В 2006 году в Северной столице образовалось «Объединение добровольных спасателей «Экстремум». Изначально общественная организация помогала спасателям МЧС искать заблудившихся людей в лесу. Со временем помощь со стороны добровольцев стала более востребованной, сами собой начали появляться «заказы» и по другим спасательным направлением. Так возникла необходимость в специалистах, которые могли бы выезжать для помощи животным — «Кошкиспас».

Федеральное агентство новостей пообщалось с одним из участников объединения, который посвящает свое свободное время спасению четвероногих друзей человека.

Для всех 32-летний Дмитрий Капитонов — программист, но вне работы он спасатель. Хотя свое увлечение молодой человек не скрывает, но и афишировать не любит, говорит: «Пустое это, а кому надо — тот знает». Каждую неделю за последние десять месяцев Дмитрий вместе с коллегами по отряду выезжает на вызовы по спасению животных: где-то кот заберется на дерево, а где-то нужно извлечь собаку из колодца.

«Я пришел в спасательный отряд недавно, активно занимаюсь спасением животных года два, — рассказал ФАН Дмитрий. — На моем счету не так много спасенных животных, в отличии от моих товарищей, у которых их за 100. У меня чуть больше 20 или около того».

Самым ярким моментом в практике, по признанию собеседника агентства, стало спасение белого кота в парке Сосновка на севере Петербурга.

«Любое спасение в людном месте — гарантированно будут наблюдающие за твоими действиями. Каждый раз, залезая на дерево, испытываешь чувство, что ты акробат в цирке, и все на тебя смотрят с замиранием сердца, — поясняет собеседник ФАН. — В тот раз я лез под наблюдением нескольких десятков людей по стволу дерева, растущему параллельно тому, где сидел котик. Взобрался, тяну на себя ветку, где он сидит. Понимаю — тонкая, нужно действовать четко. Взял котика за шкирку, прижал к себе, и тут снизу раздались аплодисменты. Этот яркий момент запомнился».

В «Кошкиспас» порядка 20 активных участников — кто-то врач, кто-то менеджер, много специалистов из IT-индустрии. Получить статус спасателя непросто: нужно обладать целым набором специальных навыков и быть в хорошей физической форме. Несмотря на эти требования, среди добровольных спасателей достаточно большое количество женщин, которые наравне с коллегами-мужчинами взбираются или спускаются туда, куда не каждый рискнет.

«Я никогда не думал становиться спасателем, это не было моей детской мечтой. Просто ряд факторов привел меня к этому, — добавил собеседник. — Мне хотелось видеть ощутимый результат своей работы, а спасение животных — правильное дело с осязаемым результатом, от которого и на душе хорошо».

Несмотря на то, что подразделение «Кошкиспас» состоит из добровольцев, для того, чтобы участвовать в спасательных работах, нужно пройти ряд обучающих курсов, и аттестацию, которую проходят профессиональные спасатели.

«Мы проходим очень серьезную подготовку для того, чтобы все делать по правилам и без лишних рисков, — рассказал Дмитрий. — Чтобы понимать, как работает снаряжение, нужно пройти специальное обучение для допуска к работам на высоте, но прежде — получить статус спасателя РФ, а это можно сделать лишь пройдя профильное обучение. После этого у нас постоянно проходят тренировки с нашими коллегами, у которых больше опыта. Первое время на все вызовы новичок выезжает в статусе стажера под присмотром старших коллег. Только после длительного обучения и многочисленных выездов тебе дается право работать старшим в команде (на помощь ребята никогда не выезжают одни, только в паре, а то и в группе коллег. — Прим. ФАН)».

Чтобы понять, насколько востребованы спасатели, приведем пример обычного выходного дня у координатора и спасателя.

«09.50 — вызов: кошка на трансформаторной будке, улица Наставников.

09.57 — вызов: голуби в разрушенной голубятне, улица Асафьева; насчет голубей договариваемся на поздний вечер, когда птицы будут спать, так что это пока — дальняя перспектива.

Быстро нашлись несколько спасателей, выезжаем на Наставников. Наличие пятиметровой лестницы позволит без затруднений подняться на будку. Уже сидя в машине, получаем новую заявку.

10.23 — вызов: мейн-кун уже 10 часов сидит под ларьком, проспект Пятилеток;

Смотрим карту — вызовы не очень-то и далеко друг от друга. Решаем начать с мейнкуна. Едем. В пути приходит еще заявка.

11.03 — вызов: кошка на дереве, улица Доблести.

Поясняем, что приехать сможем не раньше, чем через пару часов, — на очереди уже две кошки. Заявители тяжко вздыхают, — но что поделаешь.

11.55 — заявители с кошкой на ул. Доблести звонят и сообщают, что достали кошку самостоятельно. Ура!

12.00 — приезжаем на Пятилеток.

Мейн-кун забился глубоко под ларек и боится выходить. Хозяин провел на улице эти 10 часов, карауля своего питомца. Очень быстро достали петлей, вернули крайне счастливому владельцу. Теперь нас ждет кошка на будке. В пути новый звонок.

12.27 — вызов: кошка на дубе, улица Верности.

Встревоженные детские голоса рассказывают про кошку, которая не может спуститься с дерева. Обещаем приехать.

12.35 — мы на Пятилеток.

С помощью лесенки и рядом стоящего наклонного деревца можно спокойно подняться на будку. Артем поднимается, мы с Сашей караулим снизу — мало ли что понадобится. Только Артем исчезает из видимости на крыше, как с нее на наклонное дерево выскакивает белая кошка и легко сбегает на землю. Очень хорошо, спасения здесь не требуется.

12.50 — снова смотрим в навигатор — до улицы Верности ехать минут 15, мчим.

13.10 — нас встречают две маленькие девочки. На дубе с высоким стволом на первой же боковой ветке сидит кошка.

Поскольку не очень далеко от дерева идут провода освещения, становится ясно, что подъем по дереву тут невозможен, да и не нужен — можно справиться с помощью лестницы и петлей. Киса особо и не сопротивлялась — Артем, встав на лесенке, захватил кошку петлей и стащил вниз.

14.00 — телефон некоторое время подозрительно молчит. Мы попрощались с Артемом и выехали в сторону дома, есть хотелось невероятно — но тут зазвонил телефон.

14.23 — вызов: кошка сутки на липе, улица Лени Голикова.

Ну думаем, ладно, вот после этой кошки точно надо поесть, едем.

15.00 — кошка изначально сидела на липе примерно на уровне четвертого этажа на последней развилке, метрах в трех от верхушки.

Поднялась к ней, попробовала захватить петлей, но кошка испугалась и вылезла на самую маковку, этакий хлыст на верхушке дерева. Петля туда уже совсем не доставала, мне тоже выше нельзя никак. Небольшой мозговой штурм, и решение принято.

Так как рядом растет хорошая толстенькая и высокая береза, решила забросить веревку повыше на хлыст липы, чтобы потом подняться на березу и подтянуть верхушку поближе к себе. Пока я работаю на дереве, Саша бьется с телефоном, звонки на который следуют с пугающей частотой. В конце концов просим других координаторов подхватить на этой задаче — иначе мы «порвемся».

Спустилась, поднялась с концами веревки на соседнюю березу до уровня кошки. Закрепилась, веревку перекинула через развилку березы, и Саша немного подтянул ко мне верхушку липы. Этого оказалось достаточно, чтобы достать кошку петлей. Маленькая черепаховая коша, конечно, испугалась такого обращения, но, попав в руки, сразу успокоилась и дала себя загрузить в сумку.

Когда спустилась сама, наблюдающие к этому времени выяснили, что есть похожая кошка в соседнем подъезде, сходили с ней туда — да! Черепаховая коша домашняя и вернулась к хозяйке.

18.30 — собрали снаряжение, погрузились в машину. Сбылась мечта, нас ждет еда.

21.00 — выезжаем в Выборгский район на улицу Асафьева помочь поймать породистых голубей с разрушенной голубятни.

22.00 — все спасатели, которые решили принять участие, в количестве восьми человек собираются на месте. Думаем, пробуем, таскаем лестницы и сачки, поднимаемся на деревья и спускаемся.

В результате удалось поймать одного голубя, остальные сидят вне всяких возможностей их достать. Больше мы ничем помочь не сможем.

00.00 — выезжаем домой.

00.40 — внезапно становимся понятыми на ДТП уже недалеко от дома.

01.10 — дома».