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Стала известна причина обрушения моста в Югре

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Стала известна причина обрушения моста в Югре

Югра, 10 ноября. «Мостострой» назвал причину обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщается на официальном сайте компании «Мостострой-11», причиной обрушения моста стала потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа.

«… при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа», — отмечается в сообщении «Мостостроя».

Напомним, 5 ноября в Нефтеюганском районе обрушился мост, который был на стадии демонтажа, с него упали грузовик и кран. Смертельные травмы получили два человека, семеро получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время строительная компания работает с семьями пострадавших и погибших. Специальная комиссия ведет расследование.

Автор: Алексей Громов
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