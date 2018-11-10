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Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

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Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров

Вашингтон 10 ноября. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в субботу в Белом доме.

По распоряжению Трампа, власти Калифорнии получат федеральную помощь для борьбы со стихией. На данный момент жертвами пожара стали как минимум девять человек. Больше всего от огня пострадал город Парадайс. Его население – 27 тысяч человек – было полностью эвакуировано.

Лесные пожары в Калифорнии начались в четверг. По последним данным огонь распространился на площади 36 тысяч гектаров, уничтожены семь тысяч зданий, из них большая часть — жилые дома. Пожар по имени ближайшей трассы был назван Camp. Его уже признали самым разрушительным в истории Калифорнии.

Автор: Василий Котов
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