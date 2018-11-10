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Власти Украины намерены поднять тарифы на теплоснабжение на 32% в декабре

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Власти Украины намерены поднять тарифы на теплоснабжение на 32% в декабре

Киев, 10 ноября. Власти Украины намерены с 1 декабря поднять тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения сразу на 32%, сообщили в пресс-службе компании «Киевтеплоэнерго».

Как пояснили в компании, увеличение тарифа связано с повышением цен на газ с 1 декабря на 23,5%. Власти Украины напомнили, что этот шаг является требованием Международного валютного фонда (МВФ), а также важным условием предоставления Киеву новых кредитов.

Тарифы на теплоснабжение могут подняться уже с 1 декабря. Предполагается, что они сразу вырастут на 32%. Как передают украинские СМИ, это распространяется не только на население, но и на религиозные организации.

Власти Украины намерены поднять тарифы на теплоснабжение на 32% в декабре

Теперь украинцы будут платить 8,5 тысячи гривен (около 19,9 тысячи рублей) за тысячу кубометров газа, а предприятия «Теплокоммунэнерго» — 8,36 тысячи гривен (порядка 19,5 тысячи рублей). 

Автор: Катерина Иванова
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