На линии соприкосновения сил в районе города Докучаевск обстановка всегда напряженная — позиции противника находятся совсем недалеко. Провокационные обстрелы здесь — явление совершенно обыденное. Украинская сторона применяет легкое стрелковое вооружение, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение бронетехники. За годы войны военнослужащие Народной милиции ДНР оборудовали на своих позициях разветвленную сеть полевых укреплений, которая постоянно совершенствуется и расширяется. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Накануне выборов в республике противник активизировал провокационные обстрелы... Для разведки и корректировки используют беспилотники. Нынешняя их активность не является чем-то новым — в прошлом уже было два случая, когда с позиций ВСУ запускались ударные БПЛА. Но до нас они не долетели — бойцы сбили их на подлете», — отмечает офицер Народной милиции с позывным Кипиш.

По словам бойцов, чаще всего украинская сторона ведет огонь по ночам или рано утром, причем нередко обстрелам подвергаются не позиции защитников республики, а расположенный поодаль поселок. Когда же украинские солдаты решают воевать не с мирными жителями, то огонь открывают украинские снайперы — они, по словам военнослужащих ДНР, отличаются серьезным уровнем подготовки.

Однако и бойцы Народной милиции не сидят, сложа руки. Для того, чтобы обмануть противника и выявить его огневые точки массово изготавливаются так называемые чучела из жердей, проволоки и старой формы.

«У нас тут есть такие чучела, мы их называем «сэмиками». Сами их делаем, мастерим. Очень часто в них попадают, недавно на одном каску прямым попаданием разорвало. Я одному свою шапку надел — теперь у меня шапки нет», — с улыбкой рассказывает военнослужащий НМ ДНР с позывным Паук.

Судя по всему, именно на такое проявление военной хитрости и смекалки приходится значительный процент сообщений о «блестящей ликвидации террористов», которые регулярно озвучиваются украинским военно-политическим руководством. А бойцы Народной милиции продолжают стойко удерживать свои позиции.