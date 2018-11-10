Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Обнаружены обломки судна, потерпевшего крушение в Охотском море

47
0 Оставить комментарий

Обнаружены обломки судна, потерпевшего крушение в Охотском море

Москва, 10 ноября. Спасатели обнаружили обломки судна «Анатолий Крашенинников», потерпевшего накануне крушение в Охотском море. Предполагается, что найденные предметы располагались на верхней палубе сухогруза.

«Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля», — уточняется на сайте регионального правительства.

Власти Камчатского края добавили, что корабли, которые находятся в зоне крушения, будут продолжать попутный поиск.

В пятницу в заливе Камбальский в Охотском море потерпел крушение сухогруз «Анатолий Крашенинников». Сигнал о бедствии поступил около 18.00 по местному времени. Судно должно было доставить 280 тонн груза из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. 10 членов экипажа были спасены. Еще три моряка пропали без вести.

Предполагается, что причиной крушения могло стать смещение груза во время шторма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ситуацию под свой контроль взял глава региона Владимир Илюхин.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.