Обнаружены обломки судна, потерпевшего крушение в Охотском море

Москва, 10 ноября. Спасатели обнаружили обломки судна «Анатолий Крашенинников», потерпевшего накануне крушение в Охотском море. Предполагается, что найденные предметы располагались на верхней палубе сухогруза.

«Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля», — уточняется на сайте регионального правительства.

Власти Камчатского края добавили, что корабли, которые находятся в зоне крушения, будут продолжать попутный поиск.

В пятницу в заливе Камбальский в Охотском море потерпел крушение сухогруз «Анатолий Крашенинников». Сигнал о бедствии поступил около 18.00 по местному времени. Судно должно было доставить 280 тонн груза из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. 10 членов экипажа были спасены. Еще три моряка пропали без вести.

Предполагается, что причиной крушения могло стать смещение груза во время шторма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ситуацию под свой контроль взял глава региона Владимир Илюхин.