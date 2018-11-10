«Мы же все-таки независимая страна»: украинцы сочли унизительным требование посла США по добыче угля

Киев, 10 ноября. Украинцы возмущены требованием американского посла в Киеве Мари Йованович отказаться от развития добычи угля в стране в пользу американских поставок. Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко напомнил США, что Украина все-таки независимая страна.

Украине крайне невыгодно закупать дорогостоящий уголь у США. По стоимости он обгоняет и российский, и южноафриканский. Однако только за первое полугодие Киев закупил 31% угля-антрацита.

В качестве альтернативы украинцы решили рассмотреть развитие собственных месторождений, однако этот вариант оказался невыгоден Вашингтону, о чем заявила американский посол.

Йованович посоветовала не выделять 4,5 миллиарда долларов на развитие украинских шахт. Она пояснила, что это может обернуться обидой в штате Пенсильвания, что приведет к отсутствию контрактов.

В Киеве сочли такие советы унизительными. Червоненко возмущен, что американский посол пишет украинскому премьеру: «Вы пересмотрите, пожалуйста».

«Но мы же все-таки независимая страна, — напомнил он. — Мы благодарны Америке и всегда на нее ориентировались, но мы же можем выбирать то, что выгодно нам».

По словам бывшего министра, украинские шахтеры в сутки добывают по 11 тысяч тонн, но готовы поднять норму до 30 тысяч тонн. При этом себестоимость угля станет другой, а импортный уголь для ТЭС уже не сравнится.