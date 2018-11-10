Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новые санкции США против России, которые были введены из-за разногласий по вопросам Крыма и Донбасса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter и призвал «других партнеров» Киева последовать примеру Вашингтона.

Украинцы ликования главы государства не разделили. В Сети они напомнили Порошенко, что санкции, которые вводятся против Москвы, на деле вредят самой Украине, где из-за антироссийских экономических мер поднимаются цены.

«Санкции против России дадут очередную волну роста цен в самой «незалежной». И это факт», — написал один из комментаторов.

Санкции против России дадут очередную волну роста цен в самой незалежной)))), и это факт — dervysh66 (@dervysh66) November 9, 2018

«Несомненно, что поднятие цен на газ потянет вверх цены на услуги и тарифы на Украине. <…> Вопрос, почему Порошенко добивается санкций, если они повредят прежде всего украинцам?» — отметили пользователи.

«Кто-нибудь может объяснить, чем антироссийские санкции помогут Украине? Или это просто хуторская радость — насрать под дверь соседу?» — задались вопросом в Сети.

Украинцы выразили мнение, что Порошенко сильно преувеличивает значение новых антироссийских санкций Вашингтона. Они обратили внимание, что США всего лишь расширили список, включив в него несколько новых лиц и крымских санаториев.

«Так, я почитал про эти новые санкции. <…> В новом санкционном списке какие-то крымские санатории, русский подполковник, замминистра. Это, конечно, «победа»!» — сыронизировали в Сети.

При этом жители Украины призвали главу государства уделять больше времени внутренним вопросам страны, и в качестве подарка на Новый год хотя бы раз включить горячую воду.

«Включите разок горячую воду, хоть под Новый год помыться!» — написал один из пользователей.

В четверг Минфин США опубликовал список новых антироссийских санкций. В него попали девять организаций и три физических лица. В частности, ограничения распространились на ряд крымских санаториев. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ пригласил американцев съездить на полуостров. Он добавил, что на развитие республики нововведения не повлияют.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Ряд западных государств и Украина результатов народного волеизъявления не признают. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. РФ не раз обращала внимание, что не является стороной внутриукраинского конфликта.