Питомник для собак – тюрьма, только они ни в чем не виноваты: волонтеры, помогающие животным. ФАН-ТВ

Более 900 собак живут в питомнике «Дубовая роща». Это место, где все подчинено режиму: собак кормят согласно расписанию, выпускают на прогулку в общий вольер утром и вечером, утепляют им будки перед наступлением холодов.

Большую часть забот берут на себя волонтеры – те, кто помимо основной работы приходят в питомник, чтобы собаки смогли ощутить заботу и любовь. Яна занимается проектной деятельностью, работает с дизайнерами и архитекторами и уже больше года является постоянным волонтером питомника. Дома у Яны живет Жужа – собака, которая когда-то попала в питомник, но спустя год переехала жить к Яне и ее супругу. Жужа, признается хозяйка, хорошо уживается с двумя кошками. И даже тот факт, что всем пятерым приходится жить в съемной квартире, не остановил Яну, чтобы забрать собаку к себе.

«Потому что мне нравится, потому что я из приюта ухожу с приятной, очень приятной усталостью, и я от собак получаю очень много позитивной энергии. То есть я даю меньше, чем получаю от них. Собаки любят ни за что, как и дети, да. Они очень обделены вниманием, им хочется помогать, их хочется приласкать, посидеть в вольере, поговорить о чем-то. Опять же, есть собаки, которые на общий выгул выходят, но в парке не гуляют, они к этому не приучены. Они не умеют, они уже очень взрослые, и их даже не стоит этим мучать. Они привыкли к общему выгулу, мы можем посидеть с ними в вольере», – рассказывает волонтер Яна Свеклова.

Волонтеры жалуются на качество корма, говорят, что у животных из питомника, как правило, увеличена селезенка и есть заболевания ЖКТ. Из-за этого визиты к ветеринарам – часть еженедельной работы добровольцев. Признаются, что очень не хватает помощников-мужчин, потому что именно они выполняют тяжелую работу, которой бывает очень много.

Антон – один из немногих парней, кто приходит в питомник каждый день в обеденный перерыв, он работает на телевидении неподалеку. Волонтер старается уделять внимание как можно большему количеству собак и берет их на индивидуальные прогулки.

«Всегда собак любил, да и вообще животных. Сложно сказать, что мотивирует. Когда ты ходишь в приют, ты понимаешь, что им очень непросто. Наверное, это и мотивирует. То есть вот эти условия, как тюрьма, только для собак, которые по сути ничего не нарушили. Ну как им не помочь? Я работаю на телевидении здесь недалеко, и как-то увидел, что собаки здесь гуляют, и решил поинтересоваться, и с какой-то старушкой мы вместе прошли, покормили, мне понравилось, и так я стал заниматься», – говорит Антон Елисейский, волонтер.

Одна из отличительных черт домашних собак – кличка, в приюте есть животные, которых еще не успели назвать. Антон признается, у девушек-волонтеров нет фантазии, чтобы придумать имена, он даже как-то подарил им книгу «26 000 кличек для собак». Так, в приюте есть несколько десятков Джеков, Блэков, Рыжиков. Свою собаку, также взятую из приюта, Антон назвал Москва-80, потому что крупный пес-метис от алабая очень похож на медведя. Но называть просто медведем, по мнению Антона, было скучно, поэтому он провел аналогию с олимпийским мишкой.

Волонтеры кормят собак, берут на себя роль опекунов в заботе о животных, оплачивают им корма, выгуливают, при необходимости отвозят в клинику. Кто-то забирает собак домой – и это, по словам добровольцев, самая большая помощь.